“Me volvería a acostar con Morata”

Tras su ruptura con Alice Campello, Álvaro Morata, ahora en las filas del Milan, ya sabe por boca de su exnovia Carla Barber que volvería a acostarse con él. Así lo confesó la doctora canaria dentro de un juego durante su intervención en un pódcast.

“Fuck, marry, kill”, le preguntaron a Carla Barber Alex Boisset y Adrià Cruz en B3TTER. “Mataría a Diego Matamoros, me casaría con Carlos Rubí y me acostaría con Álvaro Morata”, respondió haciendo alusión a sus ex.

Carla Barber no tiene relación con Morata

Cuestionada sobre si tenía relación con Álvaro Morata por sus seguidores en uno de sus directos de Instagram, Carla Barber dijo en 2021: “¿Relación con Morata? Lamentablemente no tengo ninguna. No por mí, más bien por él… Creo que nunca aceptó que yo le dejara”.

Sobre cómo había conocido al futbolista, la modelo e influencer contó: “Él vio una foto mía y preguntó a muchas personas si me conocían, para que nos presentaran, pero no teníamos amigos en común. Así que me escribió por Instagram. Le respondí mucho tiempo después y, por fin, nos vimos. Cuando lo conocí me impresionó, porque supe inmediatamente que era muy serio. Por ejemplo, dos semanas después de nuestro primer encuentro, condujo ocho horas para conocer a mi familia y regresó muy tarde a Turín, aunque al día siguiente tenía que entrenarse. Este y miles de gestos más así”.

La felicitación de Alice Campello a Morata por su cumpleaños

Alice Campello felicitaba recientemente a Álvaro Morata por su 32 años. “Feliz cumpleaños súper papi”, le escribió en redes sociales acompañando su significativo mensaje con un carrusel de imágenes del madrileño con sus cuatro hijos, Alessandro, Leonardo, Edoardo y la pequeña Bella. “Grazie, Ali”, respondió, por su parte, el delantero del Milan.