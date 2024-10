El futbolista de la Real Sociedad al que el Athletic tentó con una gran oferta

Al igual que ha sucedido este verano con Martín Zubimendi y el interés del Liverpool, Mikel Oyarzabal se mantuvo fiel a la Real Sociedad cuando fue tentado por el Athletic con una gran oferta. Así lo reveló Josip Visnjic, entrenador del Jove Español, próximo rival del conjunto donostiarra en Copa del Rey.

“Lo que más me gusta de la Real es la política de cantera que tiene. Zubieta la hace diferente. Hace unos años el Athletic le hizo una gran oferta a Oyarzabal y se quedó. Este verano ha pasado lo mismo con Zubimendi y el Liverpool. Habla muy bien del cariño y el respeto que sienten por parte del club”, comentó el Bosnio.

Por su parte, sobre Imanol Alguacil, Josip Visnjic dijo: “Hemos coincidió cuando él dirigía al Sanse. Es un entrenador que respeta a todo el mundo. No le oirás hablar mal de nadie ni a nadie hablar mal de él”.

Las calabazas de Zubimendi al Liverpool

Al igual que Mikel Oyarzabal al Athletic, Martín Zubimendi dio calabazas al Liverpool este verano. "Ya he dicho muchas veces que nuestra plantilla es muy fuerte y que no es fácil encontrar jugadores que nos vayan a reforzar", dijo Arne Slot, técnico del conjunto inglés, en la previa de su debut en la Premier.

"Zubimendi era uno de ellos, pero decidió no venir, así que vamos con los que tenemos. Richard (Hughes, director deportivo del Liverpool) está tratando de fortalecer la plantilla, pero desafortunadamente decidió no venir. Hizo todo lo que pudo, pero el jugador no quiso venir y es obvio que no va a venir", añadió el neerlandés.