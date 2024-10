Los 4 futbolistas con los que Pezzolano ya no cuenta en el Real Valladolid

Con el Real Valladolid como penúltimo clasificado de LaLiga EA Sports, la continuidad de Paulo Pezzolano en su banquillo está en el aire. Tanto es así que, como contamos en LAOTRALIGA, suena Francisco Rodríguez, ex del Rayo Vallecano, como su recambio. Aún así tras la última derrota del Real Valladolid ante el Villarreal, Paulo Pezzolano dejó fuera de su última sesión de vídeo a 4 futbolistas con los que ya no cuenta. Son Marcos André, Robert Kenedy, Darwin Machís y César de la Hoz.

Así lo ha revelado MARCA, que señala que el técnico uruguayo no está nada conforme con la actitud de los tres primeros (Marcos André, Robert Kenedy y Darwin Machís). En lo que respecta a César de la Hoz, Paulo Pezzolano no cuenta con él desde que empezó la temporada, por lo que si no hay un cambio de entrenador en el Real Valladolid, deberá abandonar el equipo en el mercado invernal.

Ninguno de estos 4 futbolistas del Villarreal jugó en Copa frente al Astur

El Real Valladolid hizo valer su superioridad y venció con comodidad (1-4) a un más que digno Astur, que no se rindió en ningún momento y que, incluso, llegó a marcar un gol en el segundo tiempo que le puso a un solo gol de distancia de los pucelanos.

Mientras que el Astur sacó un once con los titulares habituales, Paulo Pezzolano sí hizo cambios en su Valladolid y los pucelanos saltaron al césped sintético del Hermanos Llana con nueve caras nuevas con respecto al último partido liguero ante el Villarreal: solo David Torres y Lucas Rosa, ambos defensas, repitieron. Marcos André, Robert Kenedy, Darwin Machís y César de la Hoz, por su parte, no jugaron.