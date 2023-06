El Athletic podría fichar a un futbolista de Osasuna por tan sólo 3 millones

Descartada la renovación de Iñigo Martínez con el Athletic, el defensor tendría ya un acuerdo con el Barcelona, el conjunto vasco se ha movido rápido en busca de un nuevo central. Esto habría llevado al club rojiblanco a acercar posturas con Osasuna por Jorge Herrando.

Si bien el futbolista de 22 años ha llegado a debutar con el primer equipo, la presencia de David y de Unai García, y la llegada de Alejandro Catena, le dejan con pocas opciones de llegar a ser importante. Por ese motivo, y porque en 2024 Jorge Herrando termina contrato, Osasuna se ha mostrado abierto a negociar con el Athletic por debajo de los 10 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión.

Según el diario AS, el conjunto vasco podría hacerse con este central de 1,92 metros de estatura por tan sólo 3 millones de euros. La llegada de Jorge Herrando al Athletic no descartaría la de otro futbolista más experimentado en su demarcación que pueda cubrir con garantías, desde el primer día, la sensible baja de Iñigo Martínez.

Jorge Herrando podría ser el segundo fichaje del Athletic

Igual que Osasuna ha aprovechado que Alejandro Catena terminaba contrato con el Rayo Vallecano para hacerse con sus servicios a coste cero de cara al siguiente curso, el Athletic ha hecho lo propio con Iñigo Ruiz de Galarreta.

Javier Aguirre, su técnico en el Real Mallorca, confirmaba recientemente su regreso al conjunto vasco: «Galarreta es un muchacho extraordinario, un chico educado y muy correcto, que siempre suma dentro vestuario. A mí como jugador me sorprendió gratamente y me llamó poderosamente la atención. Es un lujo tenerle y disfrutarlo y una pena que se vaya a ir porque es un futbolista que da un salto de calidad a la plantilla. El año que viene estará cerca de casa, en el equipo de sus amores, de donde surgió».

«Es una decisión, la suya, que me duele en el alma y que creo que también va a afectar a todo el mallorquinismo, pero creo que es un jugador perfecto para los leones, esa es la verdad. Esta semana los compañeros han bromeado con él por el partido que afrontamos mañana. Iñigo merece nuestro respeto, es un chico al que vamos a extrañar», concluyó.