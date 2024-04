Vaticinan el adiós de Falcao al Rayo Vallecano y dónde jugará la próxima temporada

Radamel Falcao termina contrato con el Rayo Vallecano a final de temporada y, aunque está en una situación similar a la de hace un año a estas alturas, parece que el club franjirrojo no le ofrecerá la renovación. Tampoco parece que el delantero de 38 años quiera continuar el equipo madrileño. Según ha trascendido, el colombiano podría abandonar Europa para probar fortuna en México y estar así más cerca de su país.

“Les puedo asegurar que tuve la oportunidad de platicar con gente muy allegada al jugador colombiano y está muy entusiasmado, pero de verdad muy entusiasmado, con la idea de jugar en México. Ese sería el reto final”, señaló René Tovar.

No obstante, el periodista, aclaró que no hay ningún club azteca que haya tocado la puerta de Radamel Falcao, simplemente que es al futbolista al que le gustaría encontrar acomodo allí. “A su familia le gustaría estar en México. Ojo, no es que los clubes estén buscando a Radamel Falcao. Al revés, Falcao tiene la intención. Él quiere, tiene el deseo”, afirmó.

La postura del Rayo Vallecano con Falcao

Cabe señalar que Radalmel Falcao termina contrato con el Rayo Vallecano a final de temporada y que, por tanto, es libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero. Si bien alguno de ellos ha tocado sus puertas, con el mercado invernal ya cerrado, el conjunto franjirrojo se negó a dejarle salir renunciando así a hacer caja por él.

Hasta la fecha, Radamel Falcao ha disputado 22 partidos con el Rayo Vallecano y ha marcado 4 goles y repartido una asistencia.