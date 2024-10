El Barcelona se suma a la puja por un futbolista del Sevilla

Si recientemente hablábamos en LAOTRALIGA del interés del Liverpool por Loïc Badé, hay más equipos que amenazan la continuidad del central de 24 años, entre ellos, en LaLiga EA Sports, el Barcelona. El club catalán, que ya se llevó en su día a Jules Koundé del conjunto hispalense, podría hacer lo propio ahora con el galo.

Si bien el Sevilla ya rechazó dos ofertas de 20 millones de euros, una de ella de la Roma, este verano por Loïc Badé, su participación en los Juegos Olímpicos y su primera convocatoria con Francia han llevado a nuevos equipos a amenazar su continuidad en el Sevilla.

Pese a que su reciente renovación hasta 2029 elevó su cláusula hasta los 60 millones de euros; Barcelona, PSG, Bayern de Múnich y Liverpool estarían dispuestos a hacer un esfuerzo por él; siendo este último equipo el mejor colocado para cerrar su fichaje. Emisarios del conjunto inglés espiaron en directo a Loïc Badé precisamente frente al Barcelona, donde cuajó un gran partido pese a la derrota de su equipo por 5-1.

La baza del Barcelona para llevarse a Loïc Badé del Sevilla

No obstante, el conjunto azulgrana podría frustrar el fichaje del central por el Liverpool, que le ve como el recambio ideal a un Virgil Van Dijk que ya tiene 33 años. Y es que Loïc Badé, feliz en España, podría optar por seguir su carrera en LaLiga EA Sports de la mano del Barcelona. No obstante, el club catalán no hará frente, en ningún caso a la totalidad de su cláusula de rescisión, por lo que sólo recalará en sus filas si el Sevilla acepta un importe inferior o que incluya a jugadores en la operación.