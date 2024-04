El Betis encuentra comprador para Abde

El Betis, que el pasado verano pagó 7,5 millones de euros al Barcelona por el 50 por ciento de los derechos de Ez Abde, tiene intención de hacer caja por él este verano. Y es que Manuel Pellegrini no está contando con el internacional marroquí de 22 años, por lo que el club de las Trece Barras quiere encontrarle una salida para recuperar así su inversión antes de que su cotización caiga. El Milan, que ya intentó el fichaje de Ez Abde el pasado verano, sería el equipo que estaría dispuesto a intentarlo nuevamente.

Así lo asegura el diario AS, aunque señala que el cuadro rossonero ya cuenta con Leao y Okafor en us demarcación. Aún así, con el futuro de ambos en el aire, el Milan no pierde de vista a un Ez Abde al que el Betis debe vender por al menos 15 millones de euros para recuperar la inversión que hizo por él el pasado verano.

El Barcelona, por su parte, tiene una opción de recompra sobre el marroquí y un derecho de tanteo. Es decir, que si el Betis diera por buena una oferta del Milan, o de cualquier otro equipo, por Ez Abde, al conjunto azulgrana le bastaría con igualarla para que volviese a formar parte de su plantilla, una opción que no parece estar en la mesa a día de hoy.

Abde, en la puerta de salida del Betis

Con el objetivo de cuadrar sus cuentas y poder reforzarse en verano, además de a Ez Abde, el Betis ha puesto en el mercado a Nabil Fekir, al que ha tasado en 20 millones de euros. Además, escuchará ofertas por otros futbolistas de su plantilla.