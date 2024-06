Cazorla desvela la curiosa oferta que ha recibido para la próxima temporada

Aunque Santi Cazorla regresó al Real Oviedo el pasado verano, sólo firmó hasta el 30 de junio. Es por ello por lo que su continuidad en el conjunto asturiano, y en el fútbol, está en el aire de cara a la próxima temporada. Consciente de que la retirada es algo que está ahí dado que tiene 39 años, Santi Cazorla reconoció haber mantenido conversaciones con Mikel Arteta para regresar al Arsenal e incorporarse a su cuerpo técnico.

“Por supuesto, tuve la suerte de compartir vestuario con Mikel Arteta y ahora él es el entrenador. Tuvimos conversaciones sobre la posibilidad de incorporarme a su cuerpo técnico. Pero ahora mismo no estoy centrado en nada más que aportar a este club, el Oviedo, y seguir disfrutando del fútbol como jugador. Después veremos qué me depara el futuro. Está claro que el Arsenal es un club que siempre me ha dejado la puerta abierta para volver”, desveló Santi Carzorla.

¿Seguirá Cazorla en el Real Oviedo la próxima temporada?

Cuestionado el pasado mes de marzo por su futuro, Santi Cazorla, que está jugando los playoff de ascenso a Primera División con el Real Oviedo, dijo sobre su continuidad en el conjunto vasco: “Mi objetivo es ayudar este año, no me planteo en pensar en el futuro. Quiero conseguir algo bonito en mi casa, lo tenemos en la mano y no pienso en otra cosa. Veremos qué pasa en verano y qué decidirá”.

"Soy uno más dentro del vestuario, siempre he sido así en todos los equipos. Aquí más aun, porque es mi casa. Intento ayudarles todo lo que puedo y que me vean como alguien humilde es lo que quiero. No soy diferente al resto, siempre ha sido así", relató sobre su experiencia.