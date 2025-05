Cesc cuenta cómo Ancelotti intentó ficharle: “¿Estás listo para venir conmigo?”

Cesc Fábregas, que se ha convertido en uno de los entrenadores de moda en el Como italiano, ha contado en una entrevista como Carlo Ancelotti intentó ficharle. Fue cuando jugaba en el Mónaco y el técnico italiano dirigía al Nápoles.

“Ancelotti hizo un intento cuando estaba en el Nápoles. Una noche estaba en un restaurante con su esposa y, cuando mi agente lo vio, me dijo: ‘Verás que Carlo te va a preguntar si quieres ir al Nápoles’. Fue lo primero que me dijo al darme la mano: ‘¿Estás listo para venir conmigo?’”, rememoró Cesc Fábregas en una entrevista en Corriere dello Sport.

Poco después de que Ancelotti intentase su fichaje, Cesc Fábregas inició su carrera como entrenador

En ella contó cómo decidió colgar las botas para centrarse en su carrera como entrenador en el Como, equipo en el que recaló tras tres temporadas y media en el Mónaco. “Mi proyecto personal era seguir jugando y empezar a verme como entrenador, y el Como me dio esta oportunidad. Una vez por semana seguía a la Primavera, mientras tanto hice el curso y adquirí acciones del club. Todo lo que había planeado sucedió mucho, muchísimo más rápido de lo que esperaba. Firmé un contrato de dos años y quería jugar durante ese periodo, pero después del primero ya no me sentí con fuerzas. Lo que ocurrió después aceleró el proceso”, reconoció Cesc Fábregas.

Con el equipo italiano, al que ascendió, se proclamó campeón de la Serie A. “Después de ganar la Serie B, cené en Trento con Pecchia y Capello. Fabio me dijo: ‘Cesc, ahora ya no puedes jugar así, ahora tienes que defender más’. Insistió en la defensa, defensa, defensa. Aquella noche me fui a dormir más convencido que nunca de que seguiría mi propio camino y filosofía”, comentó al respecto.