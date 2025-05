Cesc Fábregas revela que Monchi intentó su fichaje

Cesc Fábregas, cuyo desembarco en Italia fue de la mano del Como, equipo del que ahora es entrenador, pudo haberlo hecho antes. Y es que Monchi trató de llevarle a la Roma cuando era su director deportivo tal y como ha reconocido en una entrevista. Por aquel entonces, Cesc Fábregas jugaba en el Chelsea.

“Cuando estaba en el Chelsea, me buscó para la Roma. Atravesaba un momento difícil. Conte acababa de llegar y usaba a Matic y Kanté en el centro del 3-4-3. Son situaciones que pasan, pero yo no lo estaba llevando bien. Tuve que esforzarme mucho para ganarme su aprecio y encontrar espacio. En ese período hablé tanto con Monchi para la Roma como con Gazidis para el Milan. Ambos me querían”, contó en una entrevista para Corriere dello Sport.

Tras Monchi fue Ancelotti el que quiso llevar a Cesc Fábregas a Italia

Cesc Fábregas, que tras jugar en el Chelsea emprendió una nueva aventura en el Mónaco, tuvo después otra opción para recalar en Italia. Y es que Carlo Ancelotti intentó su fichaje para el Nápoles cuando era su entrenador. “Ancelotti hizo un intento cuando estaba en el Nápoles. Una noche estaba en un restaurante con su esposa y, cuando mi agente lo vio, me dijo: ‘Verás que Carlo te va a preguntar si quieres ir al Nápoles’. Fue lo primero que me dijo al darme la mano: ‘¿Estás listo para venir conmigo?’”, reveló.

Poco después de que Ancelotti intentase su fichaje, Cesc Fábregas inició su carrera como entrenador: “Mi proyecto personal era seguir jugando y empezar a verme como entrenador, y el Como me dio esta oportunidad. Una vez por semana seguía a la Primavera, mientras tanto hice el curso y adquirí acciones del club. Todo lo que había planeado sucedió mucho, muchísimo más rápido de lo que esperaba. Firmé un contrato de dos años y quería jugar durante ese periodo, pero después del primero ya no me sentí con fuerzas. Lo que ocurrió después aceleró el proceso”, reconoció.