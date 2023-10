Dos equipos amenazan con pagar a la Real Sociedad la cláusula de Le Normand

Desde que se ha convertido en internacional con España, la cotización de Robin Le Normand se ha disparado. Tanto es así que su cláusula de 50 millones de euros parece asequible. Sin ir más lejos en la Premier League tanto el Manchester United como el Liverpool amenazan con pagar a la Real Sociedad su precio.

Así lo ha revelado teamTALK, que habla de los dos equipos de la Premier League como los grandes favoritos para hacerse con Robin Le Normand si termina abandonando la Real Sociedad. Si bien el defensor no descarta hacerlo, y de la mano del Manchester United o del Liverpool supondría para él un salto en su carrera, tampoco le importaría seguir de por vida en el cuadro txuri-urdin. Así lo reconoció en una entrevista para Mundo Deportivo: “La Real es donde me formé, donde tuve mi segunda oportunidad, donde me convertí en un jugador profesional y donde cumplí mi sueño. Tú y yo sabemos que en el fútbol no sabes lo que puede pasar, pero ser un ‘one club man’ en la Real sería algo muy grande para mí. Muy bienvenido”.

Le Normand no es el único futbolista que podría dejar la Real Sociedad

Otro futbolista que difícilmente seguirá la próxima temporada en la Real Sociedad es Takefusa Kubo. El Real Madrid conserva el 50 por ciento de sus derechos y está decidido a repescarle. Eso sí, quiere hacerlo por menos de los 30 millones que le costaría, por lo que ofrecerá algún futbolista a la Real Sociedad.