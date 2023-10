Xabi Alonso pide a Luis de la Fuente que convoque a este futbolista con España

El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso se mantiene como líder de la Bundesliga gracias al buen estado de forma de futbolistas como Alejandro Grimaldo. Por él ha querido romper una lanza el técnico tolosarra metiendo presión a Luis de la Fuente para que convoque al lateral zurdo con España.

«De la Fuente ya ha visto a Grimaldo y tiene que tomar una decisión; nosotros estamos encantados con él y vemos cada partido que es un lateral izquierdo de primer nivel, con cualidades excepcionales y que puede desempeñarse bien en cualquier posición», dijo Xabi Alonso sobre el futbolista de 28 años, que lleva 5 goles y 5 asistencias en 13 partidos esta temporada.

La decepción de Grimaldo con Luis de la Fuente por no convocarle con España

Hace unas semanas, Alejandro Grimaldo mostró su decepción con Luis de la Fuente tras no ser convocado con España. “Hace unos años, probablemente me habría enfadado mucho. Pero no es cuestión sólo de la edad, al contrario: me motiva aún más ahora. La Selección Española tiene jugadores excelentes, pero realmente me esperaba y deseaba que me llamaran porque, actualmente, estoy en muy buena forma. Pero seguiré trabajando para lograrlo, quizás funcione en algún momento”, declaró en Bild.

Sobre sus primeros meses en el Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo contó: «Estoy feliz de estar aquí. El equipo está jugando muy bien, todos nos llevamos muy bien entre nosotros. Me había preparado bien para la Bundesliga, por lo que no me resultó difícil adaptarme. Cuando el club me hizo la oferta y me presentó el proyecto, me aseguró que vendrían muchos jugadores buenos. Esto se ha confirmado. Probablemente, es una de las razones por las que ahora somos líderes».