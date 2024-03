El equipo español por el que ha rechazado fichar Rubén Castro

A sus 42 años, y pese a estar sin equipo desde que el pasado verano abandonase el Málaga, Rubén Castro mantiene la calma a la espera de un proyecto que le resulte atractivo. Es por ello por lo que ha rechazado recientemente una oferta del Atlético Baleares, equipos de la 1ª RFEF.

Así lo asegura Última Hora, que señala que anteriormente habían tratado de hacerse con Rubén Castro el Ceuta, el Recreativo de Huelva, el Ibiza o el Atlético Sanluqueño, obteniendo la misma respuesta por parte del delantero que el Atlético Baleares.

Si el ex del Betis, Las Palmas, Deportivo de la Coruña y Rayo Vallecano, entre otros equipos, ha dicho que no al conjunto balear es por la delicada situación en la que se encuentra. Y es que el Atlético Baleares es decimoctavo en su grupo de 1ª RFEF. Es decir, que está en puestos de descenso.

Los registros goleadores de Rubén Castro

Si Rubén Castro sigue recibiendo propuestas es porque la temporada pasada anotó 10 goles en los 42 partidos que disputó con el Málaga.

Si bien el delantero no se ha pronunciado respecto a su futuro, durante su homenaje, dejó claro el amor que siente por el Betis. “Yo soy bético. He pasado por muchos clubes, pero donde he triunfado y donde me han querido ha sido aquí. Se me han pasado muchas cosas por la cabeza porque han sido muchos partidos aquí y muchos goles”, dijo el atacante, que anotó 147 tantos, de los 316 que ha anotado a lo largo de su carrera, en el conjunto verdiblanco.