Un equipo de LaLiga se interesa por Jaime Mata

Aunque el futuro de Jaime Mata, al que no ha renovado el Getafe, parecía una incógnita, el delantero de 35 años podría seguir su carrera en LaLiga EA Sports. Dicha posibilidad se la ofrecería Las Palmas.

Según Canarias 7, el equipo amarillo busca a un futbolista en su demarcación por la salida de Cristian Herrera y vería con buenos ojos reclutar en sus filas a coste cero a Jaime Mata. El atacante es el segundo máximo goleador histórico del Gatefa tras Ángel Rodríguez y esta temporada ha anotado 6 tantos y repartido 2 asistencias en los 37 partidos que ha disputado con el conjunto azulón.

El adiós de Jaime Mata al Getafe

Jaime Mata, delantero del Getafe, se despidió este jueves entre lágrimas del club azulón, ofreció su última rueda de prensa con la camiseta de equipo después de seis temporadas en el club y declaró que el fútbol es un deporte que, del mismo modo que da al jugador muchas cosas, también quita otras tantas.

Tras 195 partidos oficiales en el Getafe, Jaime Mata se despedirá del conjunto madrileño este fin de semana en el último partido. El Mallorca será su último rival con la camiseta azulona y espera marcar un tanto para convertirse, con 38 aciertos, en el máximo goleador de la historia del club madrileño en Liga.

Rodeado de su familia, de todo el cuerpo técnico, empleados y de toda la plantilla, Jaime Mata afrontó la visiblemente emocionado la que fue su última comparecencia ante los medios.

Jaime Mata inició su acto de despedida con la lectura de una emotiva carta en la que explicó cómo se ha desarrollado su viaje en el Getafe desde que firmó por el club madrileño hace seis temporadas.

"Se me hace muy duro. Quiero agradecer a todos que estéis aquí. Es un día de pura felicidad porque ver aquí a mi familia, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los periodistas, a los trabajadores del club, dice mucho de lo que hemos conseguido y la unidad que hemos logrado. Me enorgullece mucho veros a todos en mi despedida. Muchas gracias", comenzó Jaime Mata.

"Le he dado muchas vueltas sobre cómo redactar esta carta de despedida. Medir las palabras exactas para así ser recordado. Ha sido un viaje repleto de victorias y de derrotas personales. Lo más justo sería mencionar ambas. Parte de la ventaja es que redacto estas palabras desde la serenidad que da la madurez. Me ha permitido convertir mis debilidades en fortalezas", añadió.

Además, apuntó que esas debilidades y fortalezas le han permitido salvarse "en muchas ocasiones" porque con las cosas malas se ha "forjado" y con las buenas "reforzado".

"Eso no quita, que con perspectiva valoro todo porque me ha permitido estar orgulloso de mí mismo. Algo que parece muy sencillo por haber llegado a la elite, pero no lo es. Llegar a Europa, ir convocado a la selección e igualar a Manu del Moral, que por supuesto que así me gustaría ser recordado", apuntó.

También recordó sus momentos malos en el Getafe, como haber superado dos operaciones en diez días y haber sufrido un "desplazamiento absoluto" en el aspecto deportivo siempre con una sonrisa para afrontar las adversidades.

"El fútbol te da tanto que te quita mucho. Tiene mucho de paradójico. No siempre responde a la lógica ni queda resuelto de manera justa. Por eso, la única respuesta que tiene esta profesión, en cualquier contexto, es nunca rendirse. En mi caso siento que no puedo definir el fútbol como una mera profesión. El fútbol es parte innata de mí", explicó.

Para Jaime Mata, el fútbol le ha definido en tantos aspectos que, básicamente, es una "interpretación" de su vida", que le ha enseñado que hay que perseverar sin miramientos, con resiliencia y poniendo en valía todo lo que tienes.

"Como dice mi abuelo, 'debemos florecer allá donde la vida nos plante'. El fútbol del Getafe me ha demostrado que la unión hace la fuerza. Que no hay peor rival que no creer, que dejarse la piel no es una opción, es un deber, que tus compañeros son una extensión de ti. Que es imposible alcanzar tu potencial si ellos no alcanzan el suyo", resaltó.

"Que entre todos los trabajadores, ni uno más importante que otro, se logra propulsar un club para así conseguir un objetivo común y crear una comunidad. Que esta afición tan respetuosa y leal debería servir de ejemplo en otros estadios. He tenido la suerte durante estos años de hacer de Getafe mi casa. Getafe ha sido el escenario perfecto para que este niño de Tres Cantos, lleno de arañazos y agarrado a una pelota desgastada, se dé cuenta de que a veces la vida te permita materializar tus sueños".

Asimismo, señaló que en el Getafe ha aprendido tantas cosas, que ahora solo espera dar ejemplo allá donde la profesión le quiera dirigir. Y, aseguró, que si en algo confía, es en volver al Getafe de nuevo.

"No dudéis que dejo la puerta abierta y la luz encendida para así saber el camino de vuelta a casa. Es una despedida que no quería afrontar pero que acepto. Es una transición para mí en este deporte que tanto quiero. Tocar dar pasos a más pasos y retos porque todavía tengo muchos pasos que dar. Nos vemos en el verde. Hasta pronto, Getafe", concluyó.

Después, respondió a la prensa y dijo que espera que el próximo partido de Liga, el último ante el Mallorca, sirva para que todos saquen su orgullo y cierren bien la temporada con una victoria que no han conseguido en las últimas jornadas.

También reconoció haberse sentido siempre "muy respetado" en el Getafe y señaló que espera que no haya una fecha para su retirada porque todavía le queda mucho fútbol en sus botas: "Quiero alargar esto mucho más porque me encanta lo que hago. Entonces, no quiero que exista esa fecha de retirada".

Preguntado por cuál puede ser su próximo destino, informó de que todavía no lo sabe y dejó claro que aún le queda un partido más en el Getafe: "Después ya veremos lo que viene. Ojalá tenga pronto destino. Es mucha incertidumbre para mí y para mi familia. El 30 de junio se nos acaba esto, nos vamos al paro, pero quiero seguir con esto".

Sobre la importancia de José Bordalás en su carrera, reconoció que el entrenador del Getafe ha sido muy importante: "Ha sido clave. Al final le debo mucho. Vine con él, me dio la oportunidad de jugar; luego me dio el respaldo para coger la capitanía del equipo. Somos dos personas que nos hemos entendido muy bien, hemos sabido que buscamos el uno del otro. Por eso hemos ido de la mano todo este tiempo y hemos confiado mucho el uno en el otro".

Para el presidente Ángel Torres también tuvo buenas palabras: "Le estaré eternamente agradecido por haberme abierto las puertas. Mención especial por el trabajo que hace y su gestión, que es impecable. Y por cómo nos trata, cómo nos cuida... Nos da todo lo que nos pide. Y cuando las cosas van mal, nos deja nuestro espacio y nos deja trabajar. Es de agradecer".

Por último, habló sobre uno de sus momentos más importantes en el club madrileño, su convocatoria con España: "Es uno de los grandes hitos de mi currículum. Fue increíble, inimaginable. Recuerdo mucho cuando me enteré. Iba a entrenar con Mejuto y salió la lista. Eso llegó por todo lo que vivimos. Soria ha estado cerca, Borja Mayoral también... Eso dice mucho de la salud deportiva del Getafe y de los jugadores que tiene el club. Yo lo conseguí, otros antes y seguro que otros lo conseguirán", culminó.