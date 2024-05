Los 2 equipos entre los que se debate Aleix García

Pese a haberse clasificado para disputar la próxima edición de la Champions League, la continuidad de Aleix García en el Girona no está, ni mucho, menos, garantizada. Por un lado, el Barcelona podría volver a la carga por él y aprovecharse de que el Girona está interesado tanto en retener en sus filas a Eric García como en el regreso de Oriol Romeu para obtener una rebaja en su precio. Por otro, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso lleva tiempo tras los pasos del centrocampista de 26 años.

En lo que respecta al interés del Barcelona, fue Xavi Hernández el que solicitó su fichaje en el mercado invernal. Entonces, el Girona se remitió a su cláusula de rescisión, que es de 20 millones de euros. “Al final solo hay una cláusula que puede hacer que un jugador se vaya. Con Aleix, por mucho que se dijera y se dijeran cosas, está totalmente implicado en la temporada y con nuestro proyecto. Está contento y seguirá si no hay nada de nuevo”, señaló Delfí Geli, su presidente.

Habrá que ver ahora si el interés del Barcelona en Aleix García sigue latente tras confirmarse la salida de Xavi Hernández. Lo que sí es seguro es que a Aleix García le gustaría jugar en el Barcelona. “Me gustaría jugar en el Barça”, reconoció hace unos meses en Movistar. “Es el club que he seguido desde pequeño y el que siempre me ha gustado”, añadió al respecto.

El Bayer Leverkusen sería una alternativa al Barcelona para Aleix García

Pese a sus declaraciones, el Bayer Leverkusen, que ha ganado la Bundesliga y también la copa alemana esta temporada, sería otra interesante opción para Aleix García si decidiese abandonar el Girona. A diferencia del Barcelona, el equipo que dirige Xabi Alonso sí estaría dispuesto a abonar su cláusula de rescisión.

Cuestionado recientemente por la posible salida de Aleix García del Girona, Míchel dijo: “¿Adiós de Aleix García? No, no, no. Igual que los ucranianos, tiene contrato, y espero que continúe”.