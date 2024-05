El Sevilla elige a quién quiere fichar como Jesús Navas

Aunque Jesús Navas continuará en el Sevilla, lo hará hasta el próximo 31 de diciembre, fecha en la que se retirará. Así pues, el conjunto hispalense está obligado igualmente a fichar a un nuevo lateral derecho. El elegido para ello sería Agustín Giay, futbolista de 20 años de San Lorenzo de Almagro que también ha sido relacionado con el Valencia.

Si bien su equipo pide por él 10 millones de dólares, 10 menos de los que figuran en su cláusula de rescisión; según Estadio Deportivo podría salir por una cantidad de entre 5 y 6. A favor de que el Sevilla haga este desembolso, además de su juventud, juega la polivalencia de Agustín Giay, que al igual que Jesús Navas puede jugar en posiciones más adelantadas. También que está en trámites para obtener el pasaporte italiano, por lo que no ocuparía plaza de extracomunitario de recalar en el equipo andaluz.

La renovación de Jesús Navas con el Sevilla

El capitán del Sevilla aceptó renovar su contrato con el club hasta el 31 de diciembre de 2024, momento en el que se retirará para ostentar un cargo “vitalicio” en la entidad nervionense, Según indicó el club, el presidente, José María del Nido Carrasco, y el jugador acordaron “la renovación de la leyenda sevillista hasta el 31 de diciembre de 2024, fecha en la que el canterano dejará los terrenos de juego para pasar a trabajar en la entidad en el puesto que desee con carácter vitalicio”.

“Quiero seguir jugando para mi Sevilla. Acepto de buen grado continuar ligado a la entidad que me tiene enamorado”, manifestó, por su parte, Jesús Navas. Además, afirmó que su deseo es “continuar jugando hasta diciembre en una transición para ayudar al equipo”. “Será en esa fecha cuando decida colgar las botas con la camiseta con la que siempre soñé hacerlo, vestido de sevillista. Una cosa más, estos próximos meses, mis últimos como futbolista profesional, no los cobraré. El sueldo que se acuerde con el presidente será donado a una Fundación. Es mi decisión y así se lo he comunicado al club. Quiero que la afición sepa todos los detalles y que nos guíe la transparencia”, añadió para finalizar.