El equipo de LaLiga al que se ha ofrecido Sergio Rico

Un año después de sufrir un accidente con un caballo que por poco le cuesta la vida, Sergio Rico ha asegurado en una entrevista que está al cien por cien. Sin equipo tras haber terminado contrato con el PSG, el guardameta de 30 años se ha ofrecido para seguir jugando reconociendo que en LaLiga EA Sports le gustaría regresar al Sevilla.

“Estoy al 100%, he vuelto a ser el que era”, afirmó en MARCA Sergio Rico antes que nada.

Cuestionado sobre si le gustaría regresar al Sevilla como lo hizo hace un año su amigo Sergio Ramos, señaló: “Por supuesto. Es el equipo donde he crecido. He pasado más horas en la ciudad deportiva del Sevilla que en mi casa y en un futuro me encantaría poder volver al Sevilla y ayudar al equipo”.

Sergio Rico busca equipo

Abriendo un poco más el abanico en busca de un nuevo equipo, preguntado por las dudas que puede generar su fichaje, Sergio Rico manifestó: “Al final es entendible después de un accidente así, pero yo tengo el alta médica total y el visto bueno de todos los especialistas que me han examinado: neurólogos, traumatólogos... En París, durante el último mes y medio de temporada, hice de todo, tanto en el gimnasio como en el campo con un preparador/recuperador específico”.

“Es más, en las pruebas físicas que realizamos ellos mismos se sorprendieron de que, tras tanto tiempo parado y un accidente tan grave, tuviera tan buenos resultados. Invito al club que quiera a que se informe sobre mi estado de forma, que hable con el PSG, que me vean, que me prueben, digamos, y que realmente pueda demostrar que estoy al nivel que digo”, concluyó.