El equipo de LaLiga al que ha sido ofrecido Giovanni Simeone

Aunque el Nápoles ha alcanzado un acuerdo con Juanlu Sánchez, ahora debe hacer lo propio con el Sevilla. Si bien ha ofrecido 15 millones de euros por el lateral diestro de 21 años, el equipo andaluz está pidiendo 20. No obstante, a sabiendas de que el Sevilla busca delantero para la próxima temporada, el Nápoles ha ofrecido a un Giovanni Simeone que ya ha estado en su órbita en anteriores ocasiones con el objetivo de abaratar el precio de Juanlu Sánchez, que firmaría por cuatro temporadas con la escuadra italiana.

Así lo asegura CalcioNapoli24, que señala que el que el conjunto hispalense podría ver con buenos ojos este ofrecimiento. Y es que Matías Almeyda, nuevo entrenador del Sevilla, conoce perfectamente de las categorías inferiores de River Plate y de su etapa dirigiendo a Banfield, donde era su delantero titular, a Giovanni Simeone.

El guiño de Giovanni Simeone al Sevilla

Además, el delantero de 29 años, que esta temporada ha disputado 33 partidos con el Nápoles, equipo con el que ha anotado 2 goles y repartido 2 asistencias, lanzó en el pasado un guiño al Sevilla. “Sabéis lo que siento por el Atlético, pero me gusta mucho el Sevilla, es un equipo que me encanta, pero de siempre, no solamente de ahora. Quizás es porque mi papá en algún momento me habrá mandado la señal del Sevilla, donde estuvo jugando, pero siempre tengo un toque a favor de ellos”, dijo en su día Giovanni Simeone en una entrevista para El Larguero.