Los dos equipos de LaLiga que quieren repatriar a Ferran Jutglà

Desde que en 2022 Ferran Jutglà pusiera rumbo a Bélgica, un rumor recurrente cada verano suele ser su regreso a España de la mano de uno u otro equipo. Sin embargo éste, el atacante de 26 años entrará en su último año de contrato con el Brujas, por su que su fichaje resultará mucho más asequible, esto es algo que están dispuestos a aprovechar el Girona y el Valencia.

Abierto a volver a LaLiga EA Sports, Ferran Jutglà declaraba recientemente: “Me gustaría ir a un club que confiara en mí y dar un paso adelante en mi carrera profesional”. “Llevo tres años ahí (Bélgica), tengo todavía un año de contrato, pero nunca se sabe. Me gustaría una nueva aventura aquí. Todavía no hay ofertas, por el momento ha acabado la temporada y ya veremos”, añadió.

Según la prensa catalana, el equipo mejor posicionado para hacerse con los servicios del ex del Barcelona sería el Girona, que le ofrece un proyecto deportivo más interesante. Sin embargo, según el periodista Ekrem Konur, el Valencia también tendría muchas papeletas para fichar a Ferran Jutglà. Y es que, según la prensa valenciana, el conjunto che ya ha preguntado por él.

Los registros de Ferran Jutglà que no han pasado desapercibidos para el Girona y para el Valencia

A favor de su fichaje tanto por el Girona como por el Valencia, además de que este verano Ferran Jutglà entrará en su último año de contrato, juegan los 14 goles y las 7 asistencias que ha repartido en los 54 partidos que ha disputado con el Brujas esta temporada.