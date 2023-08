En equipo presenta una oferta a Sergio Ramos ante la posibilidad de que el Real Madrid se lance a por él

Aunque en principio el Real Madrid no fichará a nadie para cubrir la lesión de Éder Militao; cuenta con David Alaba, con Antonio Rüdiger y con Nacho Fernández en su plantilla, Sergio Ramos ha sido relacionado con el conjunto blanco. El central de 38 años no tiene equipo tras su paso por el PSG y conoce a la perfección el club. Es por ello por lo que el Galatasaray ha presentado una oferta a Sergio Ramos.

Según Fanatik, el cuadro otomano ofrece al defensor un contrato por dos temporadas a razón de 5,5 millones de euros por cada una de ellas. A la espera de un movimiento por parte del Real Madrid, Sergio Ramos se lo piensa y ha consultado a gente de su entorno que ha vivido en Turquía por el país.

Las opciones que baraja Sergio Ramos

La opción que el de Camas ya no tiene sobre la mesa es la del Al Ahli, que ha descartado su fichaje. Si bien no se descartan que otros equipos de Arabia Saudí, otras opciones que Sergio Ramos tiene sobre la mesa, además de la del Galatasaray, pasan por poner rumbo a Estados Unidos o a Argentina.

En LaLiga EA Sport, el que ha vuelto a descartar su fichaje ha sido el Sevilla. En esta ocasión ha sido su presidente, José Castro, el que le ha cerrado la puerta. “No sé qué más hay que decir. Lo voy a decir aquí y ahora. No tenemos nada con Sergio Ramos. No ha sido nunca una opción porque no encaja. ¿Sergio Ramos quiere venir al Sevilla? Yo quiero un avión, regaládmelo”, dijo al ser preguntado por Sergio Ramos.