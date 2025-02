Gregorio Manzano cuenta como Monchi le mintió para que aceptase entrenar al Sevilla

Aunque como andaluz para Gregorio Manzano fue todo un honor dirigir al Sevilla, terminó muy decepcionado con José María del Nido Benavente y con Monchi. Sobre éste último contó en una entrevista que le mintió para que aceptarse el cargo y que llegó a negociar con Marcelo Bielsa a sus espaldas.

“Ya ha prescrito, por eso puedo contar que en su momento le dije a Monchi que por qué no me avisó de todo lo que pasaba en el vestuario. Monchi me respondió que si me lo contaba no iba a querer venir. Con eso se resume una situación difícil. Había jugadores que habían logrado los mayores éxitos en la historia del club y era una etapa de transición”, indicó Gregorio Manzano en Canal Sur Radio.

Monchi negoció con Bielsa a espaldas de Gregorio Manzano

“Mi idea era trabajar por un año y si al final de la temporada las dos partes estábamos contentas, seguiríamos. No íbamos a hipotecarnos ninguna de las dos partes. Creo que fue una campaña muy digna, pero hubo un momento en el que no sé por qué motivo, lo desconozco, veo una noticia en la que el Sevilla se había puesto en contacto con Bielsa. Yo voy de cara por la vida y si alguien no lo hace conmigo me afecta. Me fui a ver a Monchi y le pregunté a la cara si era cierto. Me lo negó categóricamente y le comenté que el tiempo daría o quitaría razones, pero que no era el mejor camino para terminar la temporada. Yo respeté al club y a mí no me respetaron”, continuó.

“Llevo al Sevilla en mi corazón, pero hubo una falta de respeto. Después de ese duro, pero bonito, trabajo que tuve que hacer, no tuvieron ese respeto hacia mi persona. Entrenar al Sevilla, como andaluz, era una gran ilusión. Al presidente le di las gracias por la oportunidad, le deseé buena suerte para el futuro y le pedí poder despedirme en rueda de prensa de la afición”, cocnluyó Gregorio Manzano.