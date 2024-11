El aumento de sueldo que el Atlético de Madrid ofrecerá a Pablo Barrios

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, tras haberse quedado con las ganas de fichar a Martín Zubimendi a la Real Sociedad, el Liverpool tiene previsto lanzarse a por Pablo Barrios. Además, tras los pasos del centrocampista de 21 años habrían más equipos en la Premier League así como el Inter de Milán en la Serie A. Si bien el Atlético de Madrid blindó a Pablo Barrios en 2023 con un contrato hasta 2028 y una cláusula de 100 millones de euros, ahora se dispone a aumentarle el sueldo para que no tenga ningún tipo de tentación de abandonar el equipo rojiblanco.

Según el diario AS, el Atlético de Madrid buscará ampliar el contrato de Pablo Barrios, y aumentar su cláusula de rescisión, triplicándole su sueldo. Y es que actualmente cobra un millón de euros, siendo uno de los futbolistas que menos cobra de la plantilla, motivo por el que el club colchonero le tentará para firmar su renovación con una ficha de 3 millones de euros anuales.

Koke ha designado a Pablo Barrios como su sucesor en el Atlético de Madrid

Tras una vida ligada al Atlético de Madrid, Koke designaba recientemente a Pablo Barrios como su sucesor. “Pablo me alegra mucho. Entre todos le tenemos que ayudar, es un chico de la casa, presente y futuro del Atlético, tiene un nivel bárbaro, yo le digo que tiene que ser mi sucesor, aunque todavía me quedan años de ponérselo difícil. Me pone contento que gente de la casa compita así. Es dinámico, da pases de gol, que chute a portería, intente hacer goles y tenemos que ayudarle entre todos para que sea un jugador importante en el presente y futuro”, dijo al ser preguntado por su compañero.