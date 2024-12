El equipo que quiere fichar a Rubén Castro para enfrentarse al Real Madrid

Pese a tener 43 años, Rubén Castro se plantea volver a jugar al fútbol. Si no lo ha hecho desde que en 2023 terminase su contrato con el Málaga es porque no ha recibido una oferta de su agrado. Aún así propuestas para regresar no le faltan y la última le ha llegado de la Deportiva Minera, equipo murciano de Segunda Federación que, tras eliminar al Alavés en Copa del Rey, se enfrentará al Real Madrid en la siguiente ronda.

De cara a un choque tan importante, la Deportiva Minera sueña con el fichaje mediático de Rubén Castro. Para poder cerrarlo, según cuenta La Verdad, el conjunto murciano ha hecho una oferta sustanciosa al delantero, al que firmaría hasta final de temporada. La idea sería que Rubén Castro se incorpore a la Deportiva Minera lo antes posible para poder estar disponible para la eliminatoria contra el Real Madrid, que tendrá lugar el próximo 6 de enero en Cartagonova. Con su fichaje, el conjunto murciano buscaría luchar por ascender a Primera Federación.

El rival de la Deportiva Minera para fichar a Rubén Castro

Rubén Castro, que anteriormente ha rechazado propuestas del Ibiza, del Ceuta, del Atlético Baleares y del Atlético Sanluqueño, dará en los próximos días una respuesta a la Deportiva Minera. No obstante, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, también maneja otra oferta del Dos Hermanas FC 1971, equipo que milita en el Grupo 1 de la División de Honor Senior en Andalucía, la sexta categoría del fútbol nacional. A favor de este último equipo juega que está a 15 minutos de Sevilla, donde su hijo se abre paso en la cantera del Betis.