El fichaje de Zubimendi dispara la ilusión de los aficionados de este equipo de LaLiga

Martín Zubimendi se ha mantenido fiel a la Real Sociedad cuando el pasado mes de enero el Arsenal quiso pagar su cláusula de rescisión y cuando este verano el Liverpool quiso hacer lo propio. Sin embargo, otro gallo podría cantar de cara al siguiente curso. El centrocampista de 25 años cuenta cada vez con más pretendientes y el Real Madrid podría ser finalmente su destino, algo que ha disparado la ilusión entre sus aficionados.

Cuestionado por el futuro de Martín Zubimendi en COPE, Roberto López Ufarte, exfutbolista de la Real Sociedad, declaró: “Creo que se va a quedar en España. Claro no puede haber nada porque no he visto ningún contrato”.

Tras sus palabras, Paco González indicó en Tiempo de Juego: “Seguro que has dado una alegría a los aficionados en el Real Madrid”.

¿Cuánto costaría al Real Madrid fichar a Martín Zubimendi a la Real Sociedad?

Martín Zubimendi tiene contrato con la Real Sociedad hasta 2027. El conjunto donostiarra anunció su renovación cuando con más fuerza sonaba para el Barcelona, aunque su cláusula se mantuvo en 60 millones de euros. Y a ese precio se remitirá la Real Sociedad ante el interés del Real Madrid o de cualquier otro equipo en su fichaje.

Semanas atrás, tras la lesión de Rodri Hernández, parecía que el Manchester City sería otro de los equipos dispuestos a pujar por él. Sin embargo, dado que Martín Zubimendi no tiene intención de cambiar de aires en el mercado invernal, y dado que la próxima temporada ya estará recuperado Rodri Hernández, el conjunto inglés explorará otras vías, lo que despeja el camino al Real Madrid.