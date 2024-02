El equipo que todavía puede fichar al Betis a Willian José

La llegadas del Chimy Ávila y de Cédric Bakambu al Betis han dejado en una posición muy delicada a un Willian José que tiene contrato hasta 2026. Es por ello por lo que el conjunto verdiblanco se mostró abierto a negociar con Las Palmas por el delantero de 32 años. Sin embargo, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, Willian José se negó a descolgar el teléfono a Luis Helguera cuando el director deportivo del conjunto canario trató de contactar con él.

Y es que, pese al cariño que tenía a Las Palmas, un club en el que ya había jugado, al brasileño no le gustó nada la propuesta económica que le traslado. Aún así, su continuidad en el Betis hasta final de temporada no está, ni mucho menos, garantizada. En Brasil el mercado no cierra hasta el próximo 7 de marzo y, según Estadio Deportivo, eso es algo que tratará de aprovechar el Palmeiras para hacerse con los servicios de Willian José.

¿Forzará el Betis la salida de Willian José?

Que el delantero regrese a su país, por el momento, parece cuestión de dinero. Sin embargo habrá que ver lo que cuenta Manuel Pellegrini con Willian José en los próximos encuentros ya que las llegadas de Chimy Ávila y de Cédric Bakambu podrían llevarle a aceptar la propuesta del Palmeiras.

Hasta la fecha, Willian José ha participado en un total de 27 encuentros con el Betis en los que ha marcado 10 goles y repartido dos asistencias. Aún sus titularidades se cuentan con los dedos de una mano.