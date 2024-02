El equipo de LaLiga al que Willian José no quiso coger el teléfono en el mercado invernal

Aunque Willian José no se ha movido del Betis en el mercado invernal, su continuidad en el conjunto verdiblanco hasta final de temporada no está, ni mucho menos, garantizada. El delantero de 32 años todavía puede regresar a Brasil. Donde no ha visto con buenos ojos volver es a Las Palmas, que le ofrecía la oportunidad de seguir en LaLiga EA Sports y con el que el Betis estaba dispuesto a negociar. Sin embargo, pese al cariño que puede tener Willian José al equipo canario, el atacante no quiso coger el teléfono a Luis Helguera, su director deportivo.

Cuestionado por el fichaje que había intentado Las Palmas, su entrenador, García Pimienta, señaló: “Sobre Willian José hay que preguntar a Luis Helguera. No sé nada. Solo quería saber lo que estaba hecho. Siempre hay muchos intereses por el medio”.

Por su parte, ha sido MARCA el que ha revelado que Luis Helguera intentó su fichaje antes del cierre del mercado invernal. No obstante, a Willian José no le sedujo en ningún momento la propuesta económica de Las Palmas. Es por ello por lo que se negó a descolgar el teléfono cuando recibió la llamada de su director deportivo.

Las Palmas empató su último partido con el Granada

Granada y Las Palmas empataron (1-1) este sábado en el Nuevo Los Cármenes, resultado que no contentó a ninguno, que mantiene en puestos de descenso al equipo andaluz y que deja en la zona media de la clasificación al canario.

En un partido de claro dominio visitante, un gol del uruguayo Bruno Méndez adelantó en el primer tiempo a un Granada que se quedó en inferioridad numérica en el minuto 21 por la expulsión del polaco Kamil Piatkowski, mientras que en el segundo tiempo empató Francisco Jesús Crespo ‘Pejiño’.