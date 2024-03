Ofrecen 30 millones al Atlético de Madrid por Samu Omorodion

Samu Omoridion podría ser de esos futbolistas que fichó el Atlético de Madrid sin llegar nunca a disputar un partido de rojiblanco. Aunque el club colchonero pagó su cláusula de rescisión esta temporada al Granada para atar así a este delantero de 19 años, sin sitio en el equipo de Simeone, fue cedido al Alavés. Y tan fructífero está siendo el préstamo, que ya hay equipos dispuestos a pagar 30 millones de euros al Atlético de Madrid por él.

Así lo asegura el diario AS, que si bien no revela el nombre de ninguno de los pretendientes de Samu Omorodion, asegura que se trata de equipos de Francia y de Italia. Tras haber anotado 9 goles y repartido una asistencia en los 25 partidos que ha disputado en el presente curso, el Atlético de Madrid parece obligado a aumentar la cláusula de rescisión del delantero, que actualmente es de 60 millones de euros, si no quiere correr el riesgo de perderle. No obstante, también podría dar por buenos esos 30 millones y hacer caja por un futbolista que tan sólo le costó 6 en agosto.

El siguiente objetivo del Atlético de Madrid en LaLiga tras Samu Omorodion

Ajeno a los rumores sobre el interés que despierta Samu Omorodion, el Atlético de Madrid vuelve a mirar en LaLiga EA Sports con el objetivo de reforzar su plantilla. De cara al siguiente curso, dispuesto a aprovechar que termina contrato con Las Palmas a final de temporada, el conjunto rojiblanco peleará con el Barcelona y con el Betis para poder hacerse a coste cero con Sergi Cardona, lateral zurdo de 24 años.