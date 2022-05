Míchel responde a Ángel Torres después de que le llamase mal entrenador

El finiquito del técnico madrileño llevó tanto a éste como al Getafe a los tribunales. Molesto, Ángel Torres llamó mal entrenador a un Míchel que ahora ha respondido al que fuera su presidente.

Noticias relacionadas Polémica. Simeone arremete públicamente contra la madre de sus tres hijos futbolistas

“Teníamos una buena plantilla y un mal entrenador. Corregimos y cambiamos, me equivoqué”, fueron las palabras del dirigente.

La respuesta de Míchel a Ángel Torres

Ahora, Míchel ha contestado en COPE: “Hay una parte de mí que se ha sorprendido, pero en realidad tampoco me sorprende porque, aunque es un magnífico presidente, cuando tiene un micro delante se lía”.

“Esas palabras me han parecido feas, innecesarias e incongruentes, porque para ser mal entrenador es la tercera vez que me ha propuesto entrenar al Getafe. A mí, la plantilla sí me gustaba, pero ficha a cinco jugadores en diciembre”, ha agregado Míchel reivindicándose frente a Ángel Torres.

El madrileño también ha hablado del juicio que ha ganado al Getafe: “No lo considero una victoria”. “Acepté una cantidad que, en caso de que el equipo no se salvase en Primera, no cobraría. No les he puesto ningún problema, incluso les ofrecí un calendario de pagos para que me paguen cuando lo consideren oportuno”, ha añadido un Míchel que exigía cobrar las dos temporadas firmadas.

Ángel Torres, por su parte, comentó en su día al respecto: “Lo único es que yo quería darle un año y su agente, que es amigo, me dijo: ‘Dale dos que luego no va a haber ningún problema si pasa algo’. Cuando se le destituyó no se lo tomó bien y dije que no podía pagarle dos años por sentido común. Por fiarme de la palabra de un amigo me tengo que ver en los tribunales”.