El futbolista de Las Palmas al que Anabel Pantoja ha querido felicitar por el ascenso

La próxima temporada Las Palmas jugará en Primera División. Se trata del séptimo ascenso del conjunto canario desde su fundación. Por ello Anabel Pantoja ha querido felicitar a Vitolo Machín, ex del Sevilla y del Atlético de Madrid, con el que forjó una amistad años atrás.

«Me he levantado con un montón de cosas. La primera es que Las Palmas ha subido a Primera. Todo el mundo me lo estáis contando, lo que pasa es que estaba en la fiesta. Pero me he enterado por los Instagram de la gente. Obviamente, enhorabuena al equipo de Las Palmas, sobre todo a mi amigo Vitolo. Un besito enorme y que lo disfrutéis muchísimo», dijo Anabel Pantoja en un vídeo de Instagram.

Las Palmas volverá a jugar en Primera División cinco años después

Las Palmas es nuevo equipo de la Primera División, a la que regresa cinco años después, tras empatar este sábado con el Deportivo Alavés en el Estadio de Gran Canaria (0-0), en la última jornada de LaLiga SmartBank 2022-2023.

El equipo entrenado por el catalán Xavier García Pimienta sumó un punto que le ha sido suficiente para volver a la elite del fútbol español, mientras que el cuadro vitoriano, que estaba obligado a ganar, tendrá que disputar la promoción de ascenso.

La última temporada de los grancanarios en la elite nacional fue la 2017-2018, que finalizó con el descenso después de perder precisamente con el Alavés (0-4) en la trigésima cuarta jornada de aquel campeonato. Desde entonces, el conjunto amarillo ha militado durante cinco temporadas consecutivas en la categoría de plata, hasta firmar este sábado el ascenso a Primera División, el séptimo en sus casi 74 años de historia.