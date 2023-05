Lando Norris se pronuncia tras ser cazado con la novia de Joao Félix en Mónaco

La novia de Joao Félix fue relacionada en su día con Pedro Porro y también con Neymar estallando ante dichos rumores en redes sociales. Días atrás Magui Corceiro fue fotografiada junto a Lando Norris en Mónaco, algo por lo que el piloto de Fórmula 1 fue preguntado.

«No he tratado de ocultar nada cuando he ido a un restaurante. Uno puede hacer lo que quiera. Sé que se hacen muchas suposiciones solo porque me ven con alguien, lo cual me resulta gracioso», dijo al británico en The Sun ante los rumores de que Magui Corceiro le había sido infiel a Joao Félix con él.

«Si quisiera ocultar algo, podría ocultarlo bien, pero no estoy intentando esconder nada», recalcó Lando Norris.

«Parece que no puedo tener amigos hoy en día, no se me puede ver con alguien sin estar de alguna manera en una relación», concluyó el piloto de Fórmula 1 dejando claro que entre la novia de Joao Félix y él no existe más que una bonita amistad.

Cabe señalar que recientemente Lando Norris anunciaba su ruptura con Luisinha Olivera, otra modelo portuguesa. «Después de tiempo y consideración, Luisa y yo hemos decidido mutuamente terminar nuestra relación, pero seguimos siendo buenos amigos», aseguró.

La reacción de la novia de Joao Félix tras se relacionada con Neymar

Por su parte, Magui Corceiro, estalló la última vez que fue relacionada con un deportista famoso. «Cuando no saben absolutamente nada, tienen que hablar sobre cualquier cosa, ¡qué vergüenza!», lamentó la novia de Joao Félix después de que se insinuase que había tenido un affair con Neymar.

A su vez, Joao Félix, salió en defensa de su novia cuando ésta fue relacionada con el futbolista español Pedro Porro. «La imagen de Magui está siendo empañada por tonterías. Nadie ha traicionado a nadie. Basta ya», escribió pidiendo respeto para ella.

«La situación que está pasando en el día de ayer y de hoy es muy incómoda… Tengo una relación especial con ella, nadie está siendo infiel a nadie. Mi imagen no se va a manchar por nada y menos por cosas de estas… Puedo hacer lo que me dé la gana. Dejad de manchar la imagen de los tres, que no es así», señaló, por su parte, Pedro Porro.