El futbolista que renunció a un Mundial por jugar con España

Assane Diao, atacante del Como, ha dado el visto bueno a ser convocado por Senegal pese a haber jugado con España en sus categorías inferiores. El ex del Betis no ha tenido paciencia, como tampoco la tuvo Brahim Díaz, atacante del Real Madrid. El que sí la tuvo es Dani Olmo, ahora en las filas del Barcelona, que renunció a ir a un Mundial con Croacia a la espera de una llamada de la Selección.

“Yo soy español y así es como me he sentido siempre. Croacia quería nacionalizarme para el Mundial de Rusia. Yo sabía que España me iba a ofrecer la oportunidad. Había estado con la sub-21 y ese era mi sueño. Eso no es algo que puedas cambiar por un Mundial”, ha contado en una entrevista para GQ.

El haber esperado a España ha dado sus frutos para Dani Olmo, que el pasado verano se proclamó con ‘la Roja’ campeón de la Eurocopa. “Éramos un equipo. No había grupos y estábamos todos juntos. Muy unidos. Había debates donde participaba todo el grupo”, señaló.

Dani Olmo juega en España junto a Lamine Yamal

A diferencia de él, el que no tuvo que tener paciencia pues España se movió rápido para reclutarle, fue Lamine Yamal. Preguntado sobre él, Dani Olmo declaró: “Todos flipamos con él. Es único. Debe seguir como está haciendo hasta ahora. Todavía es muy joven y le queda un montón para conseguir más cosas de las que ya ha logrado”.

A su vez, tanto en la Selección como en el Barcelona, Dani Olmo está mostrando una gran conexión con Pedri, del que también habló en su entrevista. “Lo tengo bastante claro. Es muy fácil jugar a su lado, te facilita mucho las cosas. Siempre pienso: 'Si tengo algún problema, se la doy'. Y él me dice: 'Yo me giro te la doy y haces tú el resto'. Tenemos esa conexión dentro del campo que sale sola”, finalizó.