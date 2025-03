Ya se sabe dónde jugará Kimmich la próxima temporada

El centrocampista alemán Joshua Kimmich, que había sido relacionado con el Real Madrid, renovó con el Bayern de Múnich, llegando a un acuerdo con el club bávaro por cuatro años, hasta el final de la temporada 2028-2029, según anunció la entidad germana en un comunicado.

"En el Bayern tengo el mejor entorno para alcanzar mis objetivos deportivos. Tomé mi decisión basándome en eso. Actualmente no hay mejor grupo de compañeros, equipo técnico y entorno de club para que yo pueda maximizar mi éxito. Aquí me siento como en casa y aún no he terminado", dijo el jugador en el comunicado emitido por el club, en el que este verano cumplirá 10 años.

Hasta la fecha, el centrocampista puede presumir de ocho Bundesliga, tres Copas, seis Supercopas nacionales, una Champions League, una Supercopa continental y un Mundial de Clubes con el Bayern de Múnich.

"Mentalidad e identidad, eso es lo que representa Joshua Kimmich. Lleva años interiorizando el ADN del Bayern y lo encarna dentro y fuera del campo. Donde otros se detienen, él simplemente empieza. Nos alegramos de que siga liderando a nuestro equipo", dijo el director general deportivo, Max Eberl.

La renovación del centrocampista, de 30 años y que quedaba libre a final de temporada, se suma a la reciente prolongación de los contratos de Manuel Neuer, Jamal Musiala y Alphonso Davies.

Con Vincent Kompany, Joshua Kimmich es indiscutible y, hasta su lesión en febrero, no se había perdido ni un solo minuto. El internacional germano juega en el Bayern de Múnich desde 2015 y ya es uno de los jugadores más veteranos del club, con más de 400 partidos disputados, solo por detrás de Manuel Neuer y Thomas Müller. En la selección alemana, fue ascendido a capitán por el técnico Julian Nagelsmann, tras la Eurocopa de 2024 disputada en Alemania, a la que siguió la retirada de Ilkay Gündogan y Manuel Neuer.