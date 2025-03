Renuncia a jugar con España por la elevada competencia en su demarcación

Muchos cambios para Assane Diao en los últimas fechas. Uno que le ha venido muy bien es haber cambiado el Betis por el Como en el mercado invernal si se tiene en cuenta que lleva 5 goles en 10 partidos. Con estos registros Assane Diao ha enamorado al mismísimo Antonio Cassano, que ha visto en él uno de los cracks del futuro. Es por ello por lo que ha sido convocado por Senegal, que ha convencido al futbolista para que renuncie a España, a la que sí había defendido en sus categorías inferiores, ante la ausencia de una llamada por parte de Luis de la Fuente.

Sobre el motivo que le ha llevado a renunciar a España, la elevada competencia que hay en su demarcación, su padre, Moussa Diao, había avanzado en un una entrevista para el diario AS: “Es cierto que tiene las dos posibilidades y está dudoso. Yo quiero que elija lo que le haga feliz. Le apoyaremos con su decisión. Solamente le he dicho que en España hay mucha competencia y en Senegal puede costarle un poco más por la dificultad para integrarse, pero lo importante es su deseo y yo no le puedo decir otra cosa. En España conoce las categorías inferiores, todos saben quién es, pero Senegal es otra posibilidad. Estamos muy contentos, porque él está feliz y las cosas le están saliendo. Pero no es solamente el momento que vive ahora, lo más difícil, o si va con una selección, sino mantenerse; para eso sabe que tiene que trabajar mucho y seguir así”.

Assane Diao, como Brahim Díaz, no ha esperado a España

Sin embargo, Assane Diao ha terminado decantándose por Senegal después de una llamada de la que eran conocedores dentro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pero ante la que no cambiaron su plan, al igual que se hizo en su día con Brahim Díaz.

Cassano ya avisó a España con Assane Diao

Tras ver a Assane Diao en un partido con el Como, Antonio Cassano había dicho sobre él en Viva el Fútbol: “Me quito el sombrero esta semana ante un jugador increíble que ha hecho algo asombroso: Diao, del Como. No lo conocía, nunca lo había visto jugar. Tiene una personalidad increíble y es un futbolista fantástico que, además, sabe defender”.

“Teniendo en cuenta que nació en 2005, en 2 ó 3 años podría convertirse en algo estratosférico”, añadió el exfutbolista del Real Madrid avisando a España de lo que podría llegar a ser Assane Diao.