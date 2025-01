Los futbolistas llamados a sustituir a Ander Herrera en el Athletic

Ander Herrera no agotará su contrato con el Athletic, que expiraba al final del presente curso. El centrocampista de 35 años no ha podido decir que no a una oferta de Boca Juniors. Aún así el conjunto vasco no acudirá al mercado tal y como ha expuesto Ernesto Valverde.

Cuestionado por Ander Herrera, el entrenador del Athletic dijo en rueda de prensa: “Herrera me pidió salir en una conversación en Arabia tras la semifinal de la Supercopa. Ha sido rapidísimo. Hemos atendido a lo que él quería porque su deseo era estar en Boca. Hay otros jugadores que estaban actuando más y son circunstancias que también hemos tenido en cuenta. Tenemos otras posibilidades. No es nada que me trastoque”.

El Athletic no acudirá al mercado para fichar un recambio a Ander Herrera

“Lo que pienso es en los jugadores que tenemos. Hay un mercado abierto y nosotros, como cualquier otro club, siempre intentamos tener el mejor equipo posible. Las cábalas que hago no son con el mercado, son con los futbolistas que tenemos aquí y los que pueden llegar del filial. Tenemos jugadores que pueden actuar ahí. Están Jauregizar, Galarreta, Prados, Vesga; la posibilidad de que Unai Gómez pueda jugar de medio centro; los jugadores del filial; que Canales, que va a entrenar con nosotros, esté cerca del primer equipo. Pensamos que podemos tener bien cubierta la posición”, añadió Ernesto Valverde, por lo que el Athletic no acudirá al mercado para fichar un recambio para Ander Herrera.

El adiós de Ander Herrera al Athletic

Ander Herrera aseguró en su despedida del Athletic Club que deja Bilbao "eternamente agradecido" por haber pertenecido durante cinco temporadas y media "al club más diferente del mundo".

"No nací 'athleticzale' (aficionado del Athletic), pero a partir de hoy un trocito de mi corazón lo es. Es una filosofía y una forma de entender el fútbol digna de admirar", subrayó Ander Herrera en uno de los dos vídeos de despedida del futbolista publicados en los canales oficiales del Athletic.

En el segundo de ellos, grabado en las instalaciones interiores de Lezama, Herrera pronuncia un discurso de agradecimiento a sus compañeros y el cuerpo técnico del Athletic antes de abrazarse uno a uno con todos ellos.

"Han sido cinco años y medio, casi 200 partidos, muchos éxitos, finales y muchos momentos bonitos con mis compañeros, con el club y con la gente. Como el título de la Copa del Rey que después de 40 años nos hizo muy felices a todos", recuerda el jugador con "orgullo de haber formado parte" del Athletic en estas dos etapas.

"Me siento una afortunado para el resto de mi vida", añadió el jugador bilbaíno, quien además desea "muchísimos éxitos" al Athletic en el futuro.

"No tengo ninguna duda de que las cosas van a ir bien porque aquí está la gente idónea. Cuando la gente hace las cosas bien, con amor y con pasión y siempre priorizando el colectivo por encima del individual como es el caso de este vestuario el éxito está asegurado. Vais a estar siempre en mi corazón", concluye Herrera.

El centrocampista ha disputado como rojiblanco 189 partidos oficiales repartidos en dos etapas (2011-2014 y 2022-2025). El mediocentro jugó la final de la Liga Europa de 2012 y las de la Copa del Rey de 2012 y 2024, ganando esta última. Esta temporada Ander Herrera ha participado en 14 partidos, el último de ellos el de Copa del Rey del pasado día 4 en Las Gaunas frente a la UD Logroñés.