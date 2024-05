El importante equipo que sondeó, y que descartó, a Ernesto Valverde

Aunque Ernesto Valverde seguirá la próxima temporada en el Athletic, el Liverpool amenazó su renovación con el conjunto vasco. Si bien en Anfield sondearon su fichaje como recambio de Jürgen Klopp, finalmente terminaron firmando a Arne Slot.

Así lo ha revelado The Athletic, que señala que tras una concienzudo análisis, el Liverpool terminó descartando a Ernesto Valverde para apostar por Arne Slot. El técnico holandés llega después de tres temporadas en el Feyenoord en las que ha ganado una Eredivisie, una copa holandesa y alcanzó la final de la Liga Conferencia.

Ernesto Valverde seguirá una temporada más al frente del Athletic

El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, amplió el pasado viernes su vinculación por una temporada, novena en su carrera como león'y tercera bajo la presidencia de Jon Uriarte, a rebufo de una temporada donde ha conquistado la Copa del Rey y también se ha clasificado para disputar la Europa League durante el curso 2024-2025.

"Me gusta firmar un año porque el Athletic es el sitio en el que me gusta estar, pero sé como son las cosas y esto depende sobre todo delos resultados" apuntó Ernesto Valverde conocedor de que, "si las cosas se tuercen, el entrenador es más un problema que un solución".

"Y no quiero ser un problema", dijo Ernesto Valverde, que explicó que la de renovar no es una decisión que haya tomado "de repente", si no que "la había madurado todo el año".

"Es un buen año y también sientes un punto de obligación con toda la gente que te está ayudando. Estar en el Athletic es un privilegio y un suerte para los que podemos vivirlo y mi prioridad era estar aquí", reflexionó, sin querer entrar en los "detallitos" del nuevo contrato.