Iker Bravo podría regresar a España de la mano de este equipo

Meses después de haber dejado el Juvenil del Real Madrid para poner rumbo a Italia de la mano del Udinese, Iker Bravo podría regresar a España. Con la continuidad de Yeremay en el aire, el Deportivo de la Coruña piensa en el delantero de 20 años bien para apuntalar su ataque o como su sustituto.

Aunque Iker Bravo ha disputado 16 partidos con el Udinese, que pagó 10 millones de euros al Bayer Leverkusen por él el pasado verano, ve con buenos ojos regresar a España si es para tener todavía más protagonismo. Así lo asegura el diario AS, que señala que el equipo italiano no termina de ver del todo clara su cesión al Deportivo de la Coruña. Por un lado cuenta con Iker Bravo; por otro, confía en el que en caso de salir a préstamo, algún equipo de Primera División se muestre dispuesto a ofrecerle acomodo. No obstante, el delantero español prefiere recalar en Segunda si en LaLiga EA Sports ninguno de sus pretendientes le puede garantizar que será protagonista.

¿Será Iker Bravo el sustituto de Yeremay en el Deportivo de la Coruña?

El italiano Massimo Benassi, director general del Deportivo de la Coruña, dejó claro este martes que la entidad sólo dejarán salir al internacional Sub-21 Yeremay Hernández si algún club abona el importe de su cláusula de rescisión, que asciende a 20 millones de euros.

“Para nada”, respondió el dirigente del Deportivo de la Coruña al ser cuestionado por si teme que algún equipo europeo pueda pagar la cláusula del futbolista canario.

“Hablo muchísimo con todos los jugadores, no solo con Yeremay. Él y sus agentes saben que la posición del club es clara”, insistió Massimo Benassi.