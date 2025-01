El Athletic rescindirá el contrato de Ander Herrera para que pueda fichar por este equipo

Aunque Ander Herrera terminaba contrato con el Athletic a final de temporada, todo parecía indicar que renovaba por una campaña más con el equipo rojiblanco si es que le ofrecía esa posibilidad, o que pondría rumbo al Real Zaragoza para terminar allí su carrera. Sin embargo, a sus 35 años, el centrocampista maño ha recibido una oferta de Boca Juniors para probar fortuna en Argentina, un tren que no quiere dejar escapar.

Por ello, porque tampoco estaba contando mucho para Ernesto Valverde y porque el club no tenía intención de renovarle, el Athletic rescindirá el contrato de Ander Herrera para que pueda recalar a coste cero en el equipo que dirige Fernando Gago, ex del Real Madrid, y que preside Juan Román Riquelme, ex de Villarreal y Barcelona.

El acuerdo de Boca Juniors con el centrocampista español y fuentes cercanas a la entidad auriazul han confirmado que viajará a Argentina en las próximas horas. "Ander Herrera se comunicó con nosotros y nos dijo que por la tarde nos confirma qué día viaja, pero ya hay acuerdo total", explicaron fuentes de Boca Juniors.

Ander Herrera seguirá los pasos de Muniain y pondrá rumbo a Argentina

Ya el pasado verano, tras terminar contrato con el Athletic, Iker Muniain decidió poner rumbo a Argentina. Si bien reconoció públicamente que su sueño era jugar en River Plate, pero terminó recalando en San Lorenzo de Almagro, Ander Herrera recalará en Boca Juniors.

Lo hará tras haber disputado 14 partidos en el presente curso con el Athletic, club con el que terminaba contrato a final de temporada.