Guardiola, piropeado por una estrella de OnlyFans

La estrella de OnlyFans Elle Brooke es una reconocida seguidora del Manchester City. Si bien dijo que varios de sus futbolistas eran muy calientes, también habló de Pep Guardiola como un entrenador muy «hot».

«Está más guapo ahora que cuando solía tener pelo. ¡Es como un rey español!», dijo Elle Brooke sobre el técnico del Manchester City en una entrevista para Betting Sites.

Además de hablar de Pep Guardiola, Elle Brooke reveló qué futbolistas de la selección inglesa eran sus preferidos. «Grealish, Foden, Stones, Mason Mount y Kyle Walker. Mount es 'hot'. No creo que venga al City este verano, aunque tampoco creo que realmente lo necesitemos», señaló la estrella de OnlyFans.

La condición de Elle Brooke para saltar desnuda al Etihad

Por último, Elle Brooke fue preguntada si se atrevería a saltar desnuda a un campo de fútbol: «Me prohibirían entrar al Etihad de por vida. Siempre he pensado en invadir el campo, pero no quiero que me prohíban la entrada. Tendría que ir por el campo de entrenamiento con una petición para que todos los jugadores la firmaran para dejarme volver al campo».

Emma García también confesó sentirse atraída por Guardiola

Emma García recordó en su día la primera vez que Pep Guardiola estuvo ante las cámaras de Telecinco. Fue en 1994 cuando el ahora entrenador del Manchester City renovó su contrato con el Barcelona. Al ser cuestionada por Torito, Emma García reconoció sentirse atraída por el catalán.

«Has dicho que estaba bien, ¿no?», fue la pregunta que le trasladó Torito a la presentadora. Lejos de sentirse en un aprieto, Emma García respondió con contundencia: «Estaba bien, está bien... y probablemente estará bien». La guipuzcoana ya había dicho anteriormente: «Hombre, a mí me gusta», refiriéndose a Pep Guardiola.