Isco molesta a los aficionados del Real Madrid señalando el equipo más importante de su carrera

Aunque Isco Alarcón debutó con el Valencia en Primera División, fue jugando en el Málaga cuando los mejores equipos del mundo se disputaron su fichaje. Finalmente fue el Real Madrid el que se llevó el gato al agua, equipo con el que conquistaría, entre otros muchos títulos, 5 Champions. Posteriormente pasó sin pena ni gloria por el Sevilla para después renacer como futbolista en el Betis. Y precisamente al Betis ha elegido Isco Alarcón como el equipo más importante de su carrera.

Cuestionado al respecto, el centrocampista de 33 años señaló: “Sí, sin duda, he estado en cuatro equipos, tres han sido muy importantes para mí, el primero, bueno, empezó mi carrera como futbolista en el Málaga, en Valencia donde pasé una etapa formativa muy buena y estoy agradecido. En el Madrid conseguí los títulos que todo niño sueña, pasé por el Sevilla donde no salieron las cosas bien y ahora estoy en una segunda juventud en el Betis. Estoy muy agradecido, ojalá haber venido un par de añitos antes para disfrutar más de este maravilloso club, de esta afición que es increíble y ojalá tener cuatro o cinco años muy buenos, ganar cosas importantes y seguir creciendo tanto el club como yo”.

La segunda juventud de Isco en el Betis

Sobre su segunda juventud en el Betis, Isco Alarcón comentó: “Como llevo diciendo desde que llegué al Betis, muy contento de vivir esta etapa que estoy viviendo ahora. Me siento muy feliz en el campo y fuera de él. Es verdad que pasé momentos malos, como todos pasamos en la vida. Hay que intentar revertir la situación, dar ejemplo para los niños y los adultos, hay veces que no salen las cosas y no hay que rendirse. Y ahora que estoy aquí en uno de los mejores momentos de mi carrera. Ojalá, por qué no, me hubiese recuperado antes si hubiese venido un par de añitos antes al Betis. Pero contento de que se crucen nuestros caminos, de seguir disfrutando del fútbol, que es lo que más me apasiona, y con ganas de más”.