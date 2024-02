Se muestra dispuesto a seguir en el Sevilla

Pese a su derrota frente al Real Madrid, el Sevilla vuelve a ser ese equipo duro de roer tras la llegada de Quique Sánchez Flores. Es por ello por lo que planifica con ambición la próxima temporada, en la que su guardameta Orjan Nyland entrará en su último año de contrato. Cuestionado al respecto, el noruego de 33 años se mostró dispuesto a seguir en el Sevilla.

“Sí, obviamente disfruto aquí. Estoy muy contento con el club. He visto antes lo que el club es capaz de hacer con todos los trofeos que ha ganado. A mí también me gusta ganar, así que creo que es una buena combinación. Definitivamente es uno de los mejores clubes de España, así que estoy muy feliz de estar aquí y quiero jugar tanto como sea posible para poder rendir como lo hago ahora, e incluso mejorar y creo que he tenido la suerte de poder mejorar. Pienso que José, mi entrenador de porteros, también ha sido muy bueno conmigo, he podido aprender cosas nuevas sobre cómo ser portero y creo que lo que hacemos todos los días, todas las semanas, se refleja también en los partidos. Yo y mi familia también disfrutamos mucho de Sevilla, así que sería muy bueno quedarnos aquí el mayor tiempo posible. Estamos hablando de ello en este momento, así que creo que estamos avanzando la conversación y creo que las perspectivas son buenas”, dijo Orjan Nyland en MARCA.

Tiene Sergio Ramos la misma disposición que Orjan Nyland a seguir en el Sevilla

Una renovación que debe abordar el Sevilla cuanto antes es la de Sergio Ramos. El central de 37 años se ha ganado su continuidad en el conjunto hispalense, que le presentará en los próximos días una oferta para extender su contrato tal y como adelantamos en LAOTRALIGA. Sin embargo el propio Sergio Ramos sembró dudas al respecto. “Hoy estoy feliz aquí y no pienso en lo que pueda pasar mañana. Intento entrenar bien todos los días y mientras me siga levantando con la misma alegría, por qué no, nunca se sabe si el año que viene estaré aquí o me apetecerá irme. Ya veré cuando llegue el momento, pero está claro que haber vuelto a mi casa ha sido un privilegio y sobre todo volver a llevar el escudo del Sevilla, que fue el equipo que me formó, el que me vio crecer y el que me hizo un hombre dentro del fútbol. Ha sido maravillosa la experiencia”, manifestó.