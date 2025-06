Laporte podría regresar a LaLiga en verano

Aunque según algunos medios la prioridad del Athletic es que Unai Núñez siga la próxima temporada, otros aseguran que Ernesto Valverde prefiere apuntalar su zaga con Aymeric Laporte, ahora en las filas del Al Nassr.

El regreso del conjunto vasco a la Champions League hace al equipo ser ambicioso, lo que le ha llevado nuevamente a fijarse en Aymeric Laporte, que este verano entra en el último año de contrato con el Al Nassr. Aún así, el central de 31 años se embolsaría por él 25 millones de euros. Si bien su elevada ficha supone un hándicap para que Aymeric Laporte pueda regresar al Athletic, también lo es que el Al Nassr intentará recuperar parte de los 27 millones de euros que pagó por el defensor al Manchester City hace dos temporadas.

Por contra, al ser temporada de Mundial, Aymeric Laporte vería con buenos ojos regresar a LaLiga EA Sports para apurar sus opciones de estar en este torneo. Más todavía hacerlo de la mano del Athletic, y es que el galo padre de dos hijos fruto de su relación con la bilbaína Sara Botello.

Por otro lado, el conjunto vasco no está sólo en la puja por Aymeric Laporte. Arsenal, Aston Villa, Inter de Milán y Nápoles también están tras sus pasos.

Las declaraciones de Laporte que podrían propiciar su regreso al Athletic

Decepcionado con Arabia Saudí, en unas declaraciones que no sentaron nada bien en el Al Nassr, Aymeric Laporte dijo en el diario AS: “La vida para ellos... se lo toman todo a la ligera. El ultimátum que les puedas dar no les importa. O sea, van a su bola realmente. Negocias una cosa y luego no te la aceptan después de habértela firmado. Te la pelean… Es un poco un rollo que en Europa no sé yo… Eso sí, lo mismo que te quitan en eso te dan en otros aspectos”.

“Yo hablo de mi experiencia propia y no sé cómo es la los demás. Por mi parte, lo que he visto es que te intentan traer, pero luego está el día a día y en eso es distinto”, añadió.

Entonces, preguntado por la posibilidad de volver al Athletic, Aymeric Laporte señaló: “Soy seguidor y socio del Athletic. Tengo un contrato aquí de tres años. Hay detalles que no me gustan aquí como he dicho y llegado un momento dado se podría plantear”.