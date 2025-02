Loïc Badé explica sus calabazas al Aston Villa por seguir en el Sevilla

Loïc Badé se ha mantenido fiel a su compromiso con el Sevilla pese a la tentadora oferta que le ha presentado el Aston Villa en el mercado invernal. Si bien el conjunto hispalense llegó a tasar en 30 millones de euros al central de 24 años, siendo su cláusula de 60, fue el galo el que terminó dando calabazas a Monchi negándose así a recalar en el equipo que dirige Unai Emery.

Cuestionado en Muchodeporte sobre por qué había rechazado la oferta del Aston Villa, Loïc Badé señaló: “Aquí me siento muy bien. Lo más importante es progresar y pienso que puedo progresar con este equipo y con este míster. Es lo que quiero y, por eso, he elegido quedarme aquí. Entendieron mi situación y lo que pienso. Hablamos y, al final, les dije que quería quedarme aquí. Yo tengo la ambición de hacer buenas cosas con el Sevilla y quería jugar aquí, hacer buenas temporadas. Por eso he elegido quedarme”.

LoÍc Badé tiene contrato con el Sevilla hasta 2029

“A día de hoy quiero quedarme. Después, claro que cuando hay un club que viene, tienes que pensarlo también. Pero mi objetivo principal es quedarme aquí, jugar y estar con el equipo lo más arriba posible. No pienso cosas que pueden llegar. Mi objetivo ahora es quedarme, veo lo que llega y después toda la gente conoce qué ocurre en el fútbol”, agregó el defensor, que tiene contrato con el Sevilla hasta 2029.

“Yo estoy muy feliz aquí. Si tengo que quedarme muchos años, no tengo ningún problema. Me veo aquí. Después, como he dicho, no sabemos qué puede pasar en el futuro. A día de hoy, soy sevillista hasta 2029”, concluyó Loïc Badé.