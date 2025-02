Luis Enrique reconoce haberse equivocado no llevando a este futbolista español al Mundial

Fabián Ruiz, al que Luis Enrique no convocó para el Mundial de Catar cuando defendía la camiseta del Nápoles, juega ahora a las órdenes del técnico asturiano en el PSG. El centrocampista de 28 años, que el pasado verano se proclamó campeón de la Eurocopa con España siendo una de las revelaciones del torneo, está respondiendo a sus expectativas, algo que ha querido alabar en rueda de prensa.

“Yo estoy muy contento con el rendimiento de Fabián desde la temporada pasada. Sé que ha tenido algunos momentos en los que aquí no se ha apreciado su aportación al equipo, pero yo te digo que es uno de los mejores jugadores que tengo en el medio de campo en relación a jugar en función a sus compañeros. Algo vital para la manera en la que nosotros jugamos”, dijo Luis Enrique sobre Fabián Ruiz.

“Es capaz de jugar de cara con muchísima claridad y dar pases decisivos con facilidad. Es capaz de jugar entre las líneas, es capaz de jugar sin balón. Tiene llegada, tiene chut, tiene trabajo defensivo. Fue nombrado este último europeo el mejor mediocampista del campeonato. Lo recuerdo por si alguien piensa que es un invento mío”, recalcó el técnico del PSG.

Luis Enrique creyó que hacía bien no llevando a Fabián Ruiz al Mundial

“Fue internacional conmigo, jugó el europeo. Al Mundial, no lo llevé y creo que me equivoqué, ahora lo puedo decir. En su momento creía que no, pero ahora lo puedo decir. Me equivoqué, debería haber estado. Pero yo estoy muy contento de lo que aporta Fabián dentro y fuera”, añadió Luis Enrique para finalizar entonando el mea culpa con Fabián Ruiz.