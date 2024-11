Luis de la Fuente, relacionado con un equipo de LaLiga

Luis de la Fuente mostraba recientemente su malestar con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por no haber renovado su contrato después de la victoria de España en la Eurocopa. Si bien ambas partes habrían acercado posturas en las últimas semanas, ahora se habla del técnico riojano como futuro recambio de Simeone en el Atlético de Madrid.

“No es normal que un campeón de Europa esté sin contrato. No sé si con Luis Enrique habría pasado lo mismo... no es normal que un campeón de Europa esté sin contrato. He tenido ofertas como es normal. Lo que no es normal es que el vigente campeón de Europa, no sé si ha pasado alguna vez en la historia, esté sin contrato. Tengo las mismas condiciones que cuando me subieron de la Sub-21... De justicia hubiese sido que hubiese firmado el contrato ya”, fueron las palabras de Luis de la Fuente en El Larguero el pasado mes de octubre.

Ahora, Relevo coloca a Luis de la Fuente entre los ocho candidatos a relevar a Diego Simeone en el Atlético de Madrid. “Hay tres razones de peso que aún le tienen atado de pies y manos para empezar a vislumbrar un futuro sin Simeone. El primero es su alto salario. O pactan una salida, llegado el caso, o sería imposible prescindir de sus servicios con una indemnización tan alta. El segundo es que el argentino, con todo lo que ha dado, se ha ganado el derecho a decidir. Y tercero, y no menos importante, los directivos que negocian con el Atlético una futura venta del club querían que, en un principio, fuera con el 'Cholo’ dentro. Pero hasta esas preferencias ya van cambiando...”, se puede leer en el citado medio.

Luis de la Fuente y los otros candidatos al banquillo del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid también piensa en Jürgen Klopp, en Luis Enrique, en Mauricio Pochettino, en Julen Lopetegui, en Unai Emery, en Marcelino García Toral y en Fernando Torres como posibles recambios de Simeone. Sin embargo, según Relevo, Luis de la Fuente sería el favorito de Miguel Ángel Gil Marín.