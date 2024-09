Luis Milla explica su frustrado fichaje por el Atlético de Madrid

Además de Javi Guerra, otro centrocampista español que estuvo cerca de recalar en el Atlético de Madrid fue Luis Milla. Fue poco antes de que cerrarse el mercado invernal, motivo por el que el Getafe quiso retener en sus filas al centrocampista de 29 años.

“El Atlético de Madrid surgió a última hora del mercado de fichajes. Yo no tenía ninguna expectativa en cuanto a salir este año porque yo estaba muy contento porque la verdad es que me siento muy bien en el club. Pero al final, por cuestiones de tiempo y porque no se dieron las cosas, no se llegó a concretar la situación. Pero tengo la suerte de decir que estoy muy feliz, que estoy contento y que la verdad es que no me ha distraído para nada porque, como digo, no tenía ninguna expectativa de salir este verano”, afirmó Luis Milla al ser preguntado al respecto en Vamos Show.

Hay quien llegó a dar por hecho el fichaje de Luis Milla por el Atlético de Madrid

“Yo iba conduciendo a casa y escucho ‘Luis Milla ha firmado por el Atlético de Madrid’ y digo ‘ése no soy yo’. Y más adelante ya dijeron años y tal. Y sinceramente, mucha pena por el chico que dijo eso porque yo entiendo que si es verdad.. pero tiene que contrastar las cosas un poco mejor, porque la realidad es que no era verdad y las circunstancias no eran las que se dijeron porque alguien se la debió colar, esa es la verdad”, rememoró Luis Milla.