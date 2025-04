Mario Hermoso tiene decidido dónde quiere jugar la próxima temporada

Aunque Mario Hermoso fichó por la Roma al comienzo de la temporada, sin sitio en el equipo italiano terminó recalando en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en calidad de cedido. Sin embargo, el central de 29 años no volverá a jugar en lo que resta de campaña por culpa de una desafortunada lesión. Aún así, pese a tener contrato con la Roma hasta 2027, a Mario Hermoso le gustaría continuar en el Bayer Leverkusen, con el que ha disputado 7 partidos, por los 13 que disputó con el conjunto italiano.

Es Sky Alemania el medio que ha desvelado que el defensor español quiere seguir la próxima temporada en el Bayer Leverkusen. No obstante, señala que todavía no se han producido conversaciones al respecto, aunque no parece que la Roma vaya a poner trabas a la salida de Mario Hermoso.

Mario Hermoso se recupera con el Bayer Leverkusen

Mario Hermoso fue operado con éxito de la lesión tendinosa en la zona del músculo pectoral derecho que sufrió con el Bayer Leverkusen y por la que se perderá lo que resta de temporada. El cental, que sufrió dicha lesión durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Bayern Munich (0-2), fue operado en Madrid y está completando su rehabilitación en Leverkusen.

Mario Hermoso llegó al Bayer Leverkusen en el mercado invernal en calidad de cedido, por lo que tendrá que regresar a la Roma cuando expire su préstamo a la espera de que ambas partes puedan llegar nuevamente a un acuerdo.