Reconoce que pudo haber cambiado el Villarreal por el Barcelona

Juan Foyth, al que el Aston Villa de Unai Emery amenaza con sacar del Villarreal, puedo haber fichado en su día por el Barcelona. Así lo ha reconocido el lateral de 27 años, que ha señalado que el movimiento no se dio porque no hubo acuerdo entre clubes.

“¿El interés del Barça por mí? Fue hace mucho. Sinceramente, me enteré por una foto de Twitter en la que me etiquetaron. Vi ahí a mis agentes saliendo de la ciudad deportiva. Ellos saben que a mí me gusta mantenerme al margen hasta que no haya nada serio, entonces no me dicen nada. Después hablé con ellos. Nunca pasó a mayores, tampoco hubo un acuerdo entre clubes”, dijo Juan Foyth en la Cadena SER.

Tras el Barcelona, ahora es el Aston Villa el que amenaza la continuidad de Juan Foyth en el Villarreal

Tampoco hubo acuerdo entre clubes en enero, cuando el Aston Villa de Unai Emery quiso hacerse con sus servicios. Sin embargo, dado que el defensor entrará este verano en su último año de contrato con el Villarreal, el conjunto inglés volverá a intentar su fichaje. Una prueba de que el interés del Aston Villa por Juan Foyth sigue latente es que el propio Unai Emery se desplazó a Castellón para seguir en directo las evoluciones del futbolista argentino ante el Real Madrid, partido en el que anotó un gol para el submarino amarillo.

Cuestionado por Juan Foyth el pasado mes de enero, Unai Emery señaló en rueda de prensa: “Con Monchi y con el club estamos viendo diferentes jugadores. Por supuesto, conozco a Juan Foyth, he trabajado con él. Es uno de los jugadores que tiene calidad y tiene las cualidades para rendir que estamos buscando para reforzar el plantel”.