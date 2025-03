Muniain avanza cuál será su próxima aventura

Iker Muniain tenía claro que tras jugar toda una vida en el Athletic quería hacerlo también en Argentina y, aunque su deseo era recalar en River Plate, finalmente lo hizo en las filas de San Lorenzo, con el que tiene contrato hasta el próximo mes de diciembre. Si bien se desconoce hasta cuándo alargará su carrera el atacante de 32 años, al ser cuestionado por su futuro avanzó la que será su próxima aventura una vez que cuelgue las botas. Iker Muniain quiere ser entrenador.

“Voy a intentar ser entrenador. Pienso mucho en esto, pues a menudo ya tengo el foco en el siguiente paso. Me gustaría dirigir. Es algo que me mueve, me apasiona, eso de poder dirigir, estar en el vestuario… Me parece un reto bonito, aunque sé que es complicado, pues siempre debes tener la maleta preparada y manejar muchas cosas. Ya me estoy preparando de a poco para cuando llegue el día, poder seguir haciendo historia. Amo el fútbol y quiero estar en primera línea cuando me retire, esta vez como entrenador”, confirmó el vasco en MARCA.

Ander Herrera podría seguir los pasos de Iker Muniain

Otro que ha puesto rumbo a Argentina ha sido Ander Herrera, en su caso, de la mano de Boca Juniors. Sobre él, Iker Muniain ha señaló: “Es una maravilla que esté acá en Buenos Aires. Somos muy amigos, y dos enamorado del fútbol. Quedamos para ver partidos y pasar momentos juntos. Para el fútbol argentino es un salto de calidad que Ander haya venido a Boca Juniors y creo que se abren las puertas para nuevos jugadores europeos con su llegada y la mía”.

“Hablo mucho de fútbol con él, y Ander analiza mucho y bien los equipos, los entrenadores... Sabe mucho, y yo creo que también va por ese camino”, añadió.