El motivo por el que Samu Chukwueze no podrá regresar al Villarreal en enero

Los experimentos, con gaseosa, al menos en el mercado invernal. Así es como piensa el Villarreal, que busca reforzarse de cara al segundo tramo del campeonato con futbolistas experimentados que conozcan el club y LaLiga EA Sports. Con ese objetivo piensa en Éric Bailly para apuntalar su zaga y también quería traer de vuelta a Samu Chukwueze para hacer lo propio con su ataque.

Sin embargo esta vía ha quedado descartada pese a ser una vía que gustaba tanto al submarino amarillo como al extremo nigeriano como al Milan, que pagó 28 millones de euros al Villarreal por él en verano. Samu Chukwueze no está teniendo el protagonismo esperado y para que no vea frenada su progresión, el conjunto rossonero podría dejarle salir a préstamo en el mercado invernal. No podrá ser al Villarreal ya que el atacante cuenta con dos licencias federativas esta temporada, la del Villarreal y la del Milan. Así pues, Samu Chukwueze sólo podrá salir en calidad de cedido rumbo a un tercer equipo.

Samu Chukwueze no pero Éric Bailly sí podría regresar al Villarreal

Éric Bailly, el central por el que el Manchester United pagó 38 millones de euros al Villarreal en 2016, sí podría regresar al submarino amarillo. El equipo que dirige Marcelino García Toral buscará reforzarse en el mercado invernal y quiere aprovechar que el central de 29 años sólo acumula 537 minutos con el Besiktas para hacerse con sus servicios. Cabe señalar que Éric Bailly recaló en el conjunto turco a coste cero el pasado verano, por lo que podría ver con buenos ojos hacer caja por él en enero y liberarse de su elevada ficha.