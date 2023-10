Se muestra decepcionado por no haber sido convocado con la Selección

Alejandro Grimaldo, lateral zurdo de 28 años atraviesa un momento dulce desde que el pasado verano fichase con el Bayer Leverkusen. Y es que el equipo que dirige Xabi Alonso es el líder de la Bundesliga. Pese a ello y pese a ser indiscutible en sus esquemas, Luis de la Fuente no ha tenido a bien convocarle con la Selección, motivo por el que ha mostrado su decepción.

«Hace unos años, probablemente me habría enfadado mucho. Pero no es cuestión sólo de la edad, al contrario: me motiva aún más ahora. La Selección Española tiene jugadores excelentes, pero realmente me esperaba y deseaba que me llamaran porque, actualmente, estoy en muy buena forma. Pero seguiré trabajando para lograrlo, quizás funcione en algún momento», dijo Alejandro Grimaldo en Bild.

Sobre sus primeros meses en el Bayer Leverkusen, contó: «Estoy feliz de estar aquí. El equipo está jugando muy bien, todos nos llevamos muy bien entre nosotros. Me había preparado bien para la Bundesliga, por lo que no me resultó difícil adaptarme. Cuando el club me hizo la oferta y me presentó el proyecto, me aseguró que vendrían muchos jugadores buenos. Esto se ha confirmado. Probablemente, es una de las razones por las que ahora somos líderes».

Los equipos de LaLiga a los que descartó Alejandro Grimaldo

Cabe señalar que el pasado verano Alejandro Grimaldo fue relacionado con el Atlético de Madrid y con la Real Sociedad que esperaban hacerse con sus servicios a coste cero. «La decisión fue difícil, pero Xabi Alonso y todo lo que ha conseguido en el fútbol me lo puso más fácil», concluyó el futbolista español.